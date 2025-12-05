Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma, Olimpiadi, Como e calcio estero: le ultimissime

Gasperini ritrova il terzino. Parte il viaggio della fiamma. Le parole di Fabregas. Continua lo scandalo scommesse in Turchia
2 min
TagsRomaOlimpiadi Milano-CortinaComo

 

 

Buone notizie in casa Roma in vista della trasferta di Cagliari. Oltre a Tommaso Baldanzi e Paulo DybalaGasperini ritrova oggi anche Angeliño, pronto ad ampliare il ventaglio di soluzioni sulle corsie esterne in un momento importante della stagione.

Mattarella accende il braciere del fuoco olimpico: parte dal Quirinale il viaggio della fiamma di Milano-Cortina. Le Frecce Tricolori hanno accompagnato la cerimonia con il Presidente della Repubblica a Roma: ora la fiaccola dei Giochi invernali 2026 girerà l'Italia

"Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra partita, giocheremo le nostre carte e proveremo a vincere. Non vedo un'altra strada, con la consapevolezza però che giocheremo contro una squadra top, molto forte. Poi con tutte le nostre ambizioni per fare il nostro gioco": lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas alla vigilia della sfida contro l'Inter a San Siro alle 18. 

Lo scandalo scommesse che ha travolto il calcio turco in questi mesi ha portato ai primi arresti, con i mandati emessi dalla Procura di Istanbul. Decine di calciatori e dirigenti sono finiti in manette, con l'indagine che si sta rapidamente estendendo. Dopo la squalifica di ben 102 giocatori, lo scandalo si allarga sempre di più.

 

 

 

