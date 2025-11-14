Lo scandalo scommesse in Turchia si allarga: squalificati 102 calciatori, due giocano nel Galatasaray   

Una voragine senza fine. In Turchia si allega lo scandalo legato alle scommesse: dopo il terremoto che ha colpito gli arbitri , sono stati squalificati 102 calciatori. Di più. 25 militano in Super Lig, il massimo campionato. Impossibile non pensare allo sfogo di José Mourinho , ex tecnico del Fenerbahce che di recente è passato al Benfica: “Uno dei problemi del Fenerbahce è affrontare la forza del sistema. È qualcosa di più forte della qualità, qualcosa di veramente potente”. Parole che adesso hanno un peso molto diverso.

Calcio scommesse, fermati due giocatori del Galatasaray

La Federcalcio turca, infatti, ha fermato tantissimi giocatori per "attività legate alle scommesse" nei campionati maggiori. Nell'elenco figurano due elementi del Galatasary: si tratta di Eren Elmali e Metehan Baltaci, squalificati rispettivamente per 45 giorni e 9 mesi. Le sentenze non sono ancora definitive, c'è una settimana di tempo per fare ricorso. Questo provvedimento arriva dopo la sospensione di oltre 1000 giocatori nelle serie minori: le partite della terza e quarta divisione del calcio turco, infatti, sono state rinviate di due settimane.

Il post social

"Voglio chiarire che il motivo per cui il mio nome compare in questo fascicolo è perché, circa cinque anni fa, è stata piazzata una scommessa su una partita che coinvolgeva la mia ex squadra, a mia insaputa e senza il mio coinvolgimento", ha scritto Elmali in una storia su Instagram. Ancora: "Da quel giorno, non ho avuto alcun legame con le scommesse o con questa questione". Il Galatasaray non si è esposto ma ha fatto sapere che seguirà "meticolosamente" il "processo delicato".