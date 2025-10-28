Bufera in Turchia, scoppia lo scandalo scommesse tra arbitri: c'è il rischio stop al campionato
Il calcio turco è scosso da un’inchiesta senza precedenti: oltre 150 arbitri sarebbero coinvolti in un sistema di scommesse illegali, con 371 direttori di gara che avrebbero aperto conti su piattaforme di betting. Di questi, 152 avrebbero piazzato puntate, tra cui anche 7 arbitri e 15 assistenti di alto livello.
Secondo la Federcalcio turca, un arbitro avrebbe scommesso su più di 18.000 partite, mentre altri dieci avrebbero superato quota 10.000. Il presidente federale Haciosmanoglu ha annunciato misure immediate: “Da oggi la nostra commissione disciplinare avvierà i procedimenti necessari e applicherà le sanzioni più opportune. Il nostro dovere è ripulire il calcio turco da tutta la sua sporcizia”. Lo scandalo potrebbe portare alla sospensione dei campionati professionistici, dalla Super Lig alla Terza Divisione.
Le parole profetiche di Mourinho
E tornano attuali le parole di José Mourinho, ex tecnico del Fenerbahce: “Uno dei problemi del Fenerbahce è affrontare la forza del sistema. È qualcosa di più forte della qualità, qualcosa di veramente potente”.