Bufera in Turchia, scoppia lo scandalo scommesse tra arbitri: c'è il rischio stop al campionato

Il calcio turco è scosso da un’ inchiesta senza precedenti : oltre 150 arbitri s arebbero c oinvolti in un sistema di scommesse illegali , con 371 direttori di gara che avrebbero aperto conti su piattaforme di betting . Di questi, 152 avrebbero piazzato puntate, tra cui anche 7 arbitri e 15 assistenti di alto livello.

Scandalo scommesse tra gli arbitri in Turchia: rischio stop per i campionati

Secondo la Federcalcio turca, un arbitro avrebbe scommesso su più di 18.000 partite, mentre altri dieci avrebbero superato quota 10.000. Il presidente federale Haciosmanoglu ha annunciato misure immediate: “Da oggi la nostra commissione disciplinare avvierà i procedimenti necessari e applicherà le sanzioni più opportune. Il nostro dovere è ripulire il calcio turco da tutta la sua sporcizia”. Lo scandalo potrebbe portare alla sospensione dei campionati professionistici, dalla Super Lig alla Terza Divisione.

Le parole profetiche di Mourinho

E tornano attuali le parole di José Mourinho, ex tecnico del Fenerbahce: “Uno dei problemi del Fenerbahce è affrontare la forza del sistema. È qualcosa di più forte della qualità, qualcosa di veramente potente”.