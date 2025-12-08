Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Torino-Milan, Udinese-Genoa, Pisa-Parma e Inter: le ultimissime

Torino-Milan, Udinese-Genoa, Pisa-Parma e Inter: le ultimissime

I rossoneri vincono in rimonta. Un'altra vittoria per la squadra di De Rossi. Il Parma supera di misura il Pisa. Chivu parla in conferenza alla vigilia della sfida col Liverpool
2 min
Pulisic entra e risolve i problemi di Allegri. Nel posticipo del lunedì sera il Milan vince per 3-2 in rimonta dopo essere andato in doppio svantaggio nel primo tempo. Decisiva la doppietta dell'americano.

Dopo il Verona cade anche il Parma. Seconda vittoria consecutiva per il Genoa di Daniele De Rossi, che si porta a +4 sulla zona retrocessione: battuta 2-1 l'Udinese al Bluenergy Stadium con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy.

Seconda vittoria nelle ultime tre partite per il Parma, che sbanca la Cetilar Arena aggiudicandosi lo scontro salvezza contro il Pisa, al secondo stop consecutivo: decide un gol su rigore di Benedyczak al 40'. 

"Liverpool in crisi? A parole è tutto facile...". Così Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e i Reds di Slot. "Il Liverpoll fa come motto l'intensità. Klopp l'aveva portata e Slot sta cercando di mantenerla. Akanji oggi non si è allenato, vediamo domani come starà. Acerbi è il difensore che ha più minuti".

 

