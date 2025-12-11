Roma, Bologna, Fiorentina e Serie A: le ultimissime

Dopo la dolorosa sconfitta di Cagliari, la Roma si riscatta in Europa League battendo 3-0 il Celtic a domicilio, trascinata da un Ferguson finalmente convincente (doppietta e un palo per l'irlandese nel primo tempo, dopo l'autorete di Scales in avvio).

Seconda vittoria consecutiva, terza nella Fase Campionato di Europa League: il Bologna di Vincenzo Italiano vince col piglio della grande squadra. All'Estadio Abanca-Balaídos rimontato il Celta Vigo grazie a una doppietta di Bernardeschi.

La Fiorentina torna finalmente vincere: 2-1 al Franchi contro la Dinamo Kiev. I viola non trovavano la vittoria in tutte le competizioni da un mese e mezzo. L'altra notizia importantissima è che si è sbloccato Moise Kean.

I tifosi di Verona e Pisa potranno tornare a seguire le proprie squadre in trasferta. Revocato il divieto, per tre mesi, disposto lo scorso 21 ottobre in seguito agli incidenti che avevano caratterizzato il prepartita del match di campionato tra toscani e veneti. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno attraverso un comunicato ufficiale.