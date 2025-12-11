Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, Bologna, Fiorentina e Serie A: le ultimissime

Roma, Bologna, Fiorentina e Serie A: le ultimissime

I giallorossi si impongono 3-0. Bernardeschi trascina i rossoblù. I viola tornano a vincere. Trasferte riaperte per Pisa e Verona
2 min
TagsRomaBolognaFiorentina

 

Dopo la dolorosa sconfitta di Cagliari, la Roma si riscatta in Europa League battendo 3-0 il Celtic a domicilio, trascinata da un Ferguson finalmente convincente (doppietta e un palo per l'irlandese nel primo tempo, dopo l'autorete di Scales in avvio). 

Seconda vittoria consecutiva, terza nella Fase Campionato di Europa League: il Bologna di Vincenzo Italiano vince col piglio della grande squadra. All'Estadio Abanca-Balaídos rimontato il Celta Vigo grazie a una doppietta di Bernardeschi. 

La Fiorentina torna finalmente vincere: 2-1 al Franchi contro la Dinamo Kiev. I viola non trovavano la vittoria in tutte le competizioni da un mese e mezzo. L'altra notizia importantissima è che si è sbloccato Moise Kean. 

I tifosi di Verona e Pisa potranno tornare a seguire le proprie squadre in trasferta. Revocato il divieto, per tre mesi, disposto lo scorso 21 ottobre in seguito agli incidenti che avevano caratterizzato il prepartita del match di campionato tra toscani e veneti. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno attraverso un comunicato ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS