Lukaku, Mihajlovic, calcio estero e Nba: le ultimissime

C'è posto anche per lui sull’aereo che partirà oggi da Capodichino, direzione Arabia, obiettivo Supercoppa. Romelu Lukaku sta per rivedere la luce in fondo al tunnel. Ieri mattina si è allenato per la prima volta in gruppo dopo l’infortunio del 14 agosto. Il suo momento è arrivato.

Tre anni. Sembra ieri, invece sono passati più di mille giorni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con una lunga carriera in Italia tra Lazio, Inter, Sampdoria e Milan. Si è spento dopo una lunga battaglia contro la leucemia, combattendo a modo suo fino alla fine. Oggi la moglie Arianna Mihajlovic l'ha ricordato con un post commovente su Instagram.

Kylian Mbappé segna un altro gol, questa volta nelle aule del tribunale. L’attaccante del Real Madrid ha vinto la causa contro il Paris Saint Germain che ora dovrà riconoscere al centravanti francese i vecchi stipendi non corrisposti comprensivi di bonus. Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro.

Prosegue la regular season di Nba (cinque le gare disputate nella notte). Nella sfida tra i centri più in forma della lega, Nikola Jokic ha la meglio su Alperen Sengun. Il serbo trascina Denver al successo casalingo all'overtime su Houston (128-125) grazie a una sensazionale tripla doppia da 39 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.