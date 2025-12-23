Supercoppa, Milan-Como, calciomercato e Varriale: le ultimissime

La prima fu un netto 5-1 alla Juventus con Maradona in campo, la seconda arrivò ai rigori con Benitez in panchina, ancora contro i bianconeri. La terza è maturata sotto il cielo di Riyadh, in Arabia Saudita, con un 2-0 limpido e autoritario contro il Bologna. Il Napoli è Supercampione d’Italia

Dopo tante polemiche, dichiarazioni e critiche, arriva finalmente il verdetto: Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia. Il 'no' definitivo al progetto è arrivato proprio dalla Lega Serie A, che finora aveva insistito fortemente sul giocare una partita del campionato italiano dall'altra parte del mondo. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, era in programma per il prossimo 8 febbraio a Perth, ma ora il passo indietro della Lega stravolge tutti i piani. A far saltare il progetto di giocare Milan-Como a Perth sono state le ulteriori condizioni, ritenute inaccettabili dalla Lega, imposta dalla Federazione asiatica. Non è ancora chiaro a cosa facciano riferimento queste ulteriori condizioni, con l'Afc che era già riuscita ad imporre la nomina di un arbitro australiano per la sfida.

Il Milan è pronto ad accogliere il suo primo rinforzo in questo mercato di gennaio. Niclas Fullkrug sarà un nuovo calciatore rossonero. Il centravanti tedesco giungerà in serata a Milano.

Enrico Varriale condannato a 7 mesi (pena sospesaa) dal giudice monocratico di Roma, che ha riqualificato l'accusa da stalking a minacce e lesioni ad una ex compagna del giornalista. La Procura aveva sollecitato una condanna a sei mesi.