Mercato Lazio, Stadio della Roma, Bailey e calcio estero: le ultimissime

Semaforo verde per Lotito, è arrivato il via libera della Commissione governativa, presieduta dal professor Atelli: la Lazio, dopo il divieto estivo, potrà tornare ad agire liberamente sul mercato in entrata nella sessione invernale. L’esame dei conti è stato superato: la società biancoceleste ha rispettato il valore soglia.

La famiglia Friedkin sceglie di augurare buon Natale ai tifosi della Roma nel modo più concreto possibile: consegnando il progetto di fattibilità del nuovo stadio in Comune. Un passo reale, importante e storico per il futuro del club.

Buone notizie per Leon Bailey, attaccante della Roma che temeva un nuovo lungo stop dopo l'infortunio accusato nell'ultimo match di campionato.

Debutto con vittoria in questa Coppa d'Africa per il Senegal di Koulibaly e Mané, che nel gruppo D batte 3-0 il Botswana nella prima gionata grazie alla doppietta di Jackson e a un gol di Ndiaye. Esclusa la presenza di lesioni infatti per Bailey che a Torino, dopo un contropiede della Roma, aveva sentito dolore e preferito così uscire dal campo, probabilmente condizionato dai due precedenti stop.