Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Luis Alberto, De Gea, Nba e biathlon: le ultimissime

Luis Alberto, De Gea, Nba e biathlon: le ultimissime

Lo spagnolo parla a Fanpage. Il portiere indossa la fascia per scelta di Vanoli. Le ultime dal basket Usa. Trovato senza vita Sivert Guttorm Bakken
3 min
TagsLazioFiorentinaNba

 

 

L'inizio traumatico della sua avventura alla Lazio, i contrasti con Lotito, le vittorie e l'addio. Luis Alberto, che poche settimane fa ha seguito da tifoso la squadra biancoceleste a Milano, racconta la sua esperienza nella capitale. "Ho litigato tante volte con Lotito. Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è Fortunatamente non è più il mio presidente", ha detto a Fanpage. 

 

L'universo calcistico è pieno di simboli pregni di significato. Uno di questi è la fascia da capitano, a maggior ragione a Firenze, dove vive ancora il ricordo di Davide Astori, capitano per sempre. Per questo quanto accaduto domenica non è passato inosservato: al momento della condivisione delle distinte di Fiorentina-Udinese, una novità, la fascia passa dal braccio di Luca Raneri, capitano designato già da Raffaele Palladino, a quello di David De Gea. Una decisione presa da Paolo Vanoli, in accordo con la società, e comunicata al gruppo dopo la trasferta di Losanna. Non una punizione, ma una scelta dovuta al delicatissimo momento della squadra e a un equilibrio di spogliatoio da ritrovare.

 

Gira tutto storto in casa Miami Heat. Toronto, infatti, si impone in trasferta nella notte della Nba con il punteggio di 112-91. Nella giornata no viene risucchiato anche Simone FontecchioL'azzurro entra come sempre in corsa, ma gioca meno di 9 minuti in cui raccimola comunque 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist. 

 

Un tragico lutto ha colpito il mondo del biathlon. Il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua camera d’albergo a Passo di Lavazè (Trentino). Dopo la tappa di Coppa del Mondo a Le Grand Bornand (Francia), il biatleta, assieme al leader di Coppa del mondo, Johan Olav Botn, aveva raggiunto la località della Val di Fiemme, a 1.800 metri, per approfittare della pausa natalizia di due settimane per allenarsi e soggiornare in quota.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS