Luis Alberto, De Gea, Nba e biathlon: le ultimissime

L'inizio traumatico della sua avventura alla Lazio, i contrasti con Lotito, le vittorie e l'addio. Luis Alberto, che poche settimane fa ha seguito da tifoso la squadra biancoceleste a Milano, racconta la sua esperienza nella capitale. "Ho litigato tante volte con Lotito. Lo conosciamo tutti, sappiamo com’è Fortunatamente non è più il mio presidente", ha detto a Fanpage.

L'universo calcistico è pieno di simboli pregni di significato. Uno di questi è la fascia da capitano, a maggior ragione a Firenze, dove vive ancora il ricordo di Davide Astori, capitano per sempre. Per questo quanto accaduto domenica non è passato inosservato: al momento della condivisione delle distinte di Fiorentina-Udinese, una novità, la fascia passa dal braccio di Luca Raneri, capitano designato già da Raffaele Palladino, a quello di David De Gea. Una decisione presa da Paolo Vanoli, in accordo con la società, e comunicata al gruppo dopo la trasferta di Losanna. Non una punizione, ma una scelta dovuta al delicatissimo momento della squadra e a un equilibrio di spogliatoio da ritrovare.

Gira tutto storto in casa Miami Heat. Toronto, infatti, si impone in trasferta nella notte della Nba con il punteggio di 112-91. Nella giornata no viene risucchiato anche Simone Fontecchio. L'azzurro entra come sempre in corsa, ma gioca meno di 9 minuti in cui raccimola comunque 5 punti, 3 rimbalzi, 2 palle recuperate e un assist.

Un tragico lutto ha colpito il mondo del biathlon. Il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua camera d’albergo a Passo di Lavazè (Trentino). Dopo la tappa di Coppa del Mondo a Le Grand Bornand (Francia), il biatleta, assieme al leader di Coppa del mondo, Johan Olav Botn, aveva raggiunto la località della Val di Fiemme, a 1.800 metri, per approfittare della pausa natalizia di due settimane per allenarsi e soggiornare in quota.