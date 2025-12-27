Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Pisa-Juve, Udinese-Lazio, Torino-Cagliari e Lecce-Como: le ultimissime

I biaconeri vincono per 2-0. Biancocelesti in silenzio stampa nel post gara. I granata perdono in casa. La squadra di Fabregas cala il tris
La Juve vince ancora: Pisa ko con un autogol di Calabresi e la firma di Yildiz, Spalletti a -1 dall'Inter. I bianconeri si aggiudicano così per 2-0 il posticipo della domenica sera della 17esima giornata.

La Lazio ha pubblicato un duro comunicato dopo il pareggio contro l'Udinese, maturato nel finale dopo un gol segnato da Davis viziato da un tocco di mano. Oltre a questo, la società ha deciso di optare per il silenzio stampa dopo il match del Bluenergy Stadium: nessun tesserato ha rilasciato infatti dichiarazioni.

Il Cagliari fa il colpaccio e strappano un 1-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Apre le danze Vlasic al 28', poi il pari di Prati sul finire del primo tempo. Nella ripresa un meraviglioso gol di Kilicsoy al 66' regala tre punti agli isolani.

Il Como torna alla vittoria. Dopo due ko consecutivi i biancoblù passano 3-0 a Lecce. Nel match dello stadio 'Via del Mare' la formazione di Fabregas sblocca il risultato nel primo tempo con Nico Paz poi dilaga nella ripresa con Ramon e Douvikas. 

 

 

