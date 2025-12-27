Pisa-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

All'Arena Garibaldi, Pisa e Juventus chiudono il sabato della 17ª giornata di Serie A, in un match denso di significati per entrambe le squadre, che vivono momenti profondamente diversi. La squadra di Spalletti arriva sotto la torre pendente in pieno decollo, con sei vittorie nelle ultime sette partite, una serie interrotta solamente dal ko con il Napoli, e soprattutto dal doppio successo negli scontri diretti con Bologna e Roma, che ha rilanciato le ambizioni dei bianconeri di partecipare, come minimo, al banchetto Champions. Dall'altro lato, invece, c'è un Gilardino sulla graticola ormai da settimane, nel corso delle quali i toscani hanno smarrito il cammino, totalizzando solamente due punti in cinque gare, l'ultimo dei quali, rimediato a Cagliari allo scadere, ha comunque restituito un briciolo di fiducia. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio.