Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pisa-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Pisa-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

All'Arena Garibaldi, i bianconeri di Spalletti a caccia di conferme dopo il doppio successo su Bologna e Roma, ma Gilardino si gioca la panchina
3 min
TagsSerie APisaJuventus
Aggiorna

All'Arena Garibaldi, Pisa e Juventus chiudono il sabato della 17ª giornata di Serie A, in un match denso di significati per entrambe le squadre, che vivono momenti profondamente diversi. La squadra di Spalletti arriva sotto la torre pendente in pieno decollo, con sei vittorie nelle ultime sette partite, una serie interrotta solamente dal ko con il Napoli, e soprattutto dal doppio successo negli scontri diretti con Bologna e Roma, che ha rilanciato le ambizioni dei bianconeri di partecipare, come minimo, al banchetto Champions. Dall'altro lato, invece, c'è un Gilardino sulla graticola ormai da settimane, nel corso delle quali i toscani hanno smarrito il cammino, totalizzando solamente due punti in cinque gare, l'ultimo dei quali, rimediato a Cagliari allo scadere, ha comunque restituito un briciolo di fiducia. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio.

 

 

19:56

L'undici ufficiale del Pisa

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Moreo. All.: Gilardino

19:45

L'undici ufficiale della Juventus

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda. All.: Spalletti

19:35

Squadre arrivate alla Cetilar Arena: a breve le formazioni ufficiali

Distanziate da pochi minuti, prima il Pisa, poi la Juventus, hanno fatto il loro ingresso alla Cetilar Arena: a breve notizie sulle formazioni ufficiali di Gilardino e Spalletti.

19:30

Juve con il lutto al braccio in onore di Maria Sole Agnelli

La Juventus ha chiesto è ottenuto di poter indossare il lutto al braccio per ricordare Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Umberto, scomparsa a 100 anni il giorno di Natale.

19:25

Pisa-Juve, dove vederla in tv

Si avvicina alla Cetilar Arena il momento della sfida tra Pisa e Juventus, che potrà essere seguita in tv con una doppia soluzione. LEGGI QUI

19:20

È testa-coda all'Arena Garibaldi

Alle 20:45 all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani si sfidano Pisa e Juventus. Un testa-coda che è già uno spartiacque, con i toscani di Gilardino che non possono permettersi di allontanarsi dalla zona salvezza e i bianconeri di Spalletti che si sono prepotentemente rilanciati nelle zone nobili della classifica.

Cetilar Arena - Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Spalletti, il contadino che conosce i tempi giustiDove vedere Pisa-Juve in tv?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS