Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti si coccola i suoi gioielli: "Yildiz è il nostro 10. Zhegrova? Ha gli occhiali tridimensionali"

Il tecnico della Juve elogia il turco e il kosovaro dopo la vittoria di Pisa, la terza di fila in campionato per i bianconeri: cos'ha detto
4 min
TagsSpallettijuvePisa
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

PISA - È un Luciano Spalletti parzialmente soddisfatto ma che si coccola i suoi 'gioielli' quello che si presenta di fronte ai cronisti dopo la vittoria per 2-0 conquistata dalla sua Juve all'Arena Garibaldi contro il Pisa, piegato dall'autogol di Calabresi (propiziato da Kalulu) e da una rete di Yildiz nel match valido per la 17ª giornata di Serie A.

Pisa-Juve 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

 

Juve, Spalletti elogia Yildiz e Zhegrova

Così ai microfoni di 'Dazn': "I miei cambi decisivi? La partita la cambiano sempre i giocatori con il loro atteggiamento". Queste invece le parole del tecnico bianconero su Yildiz, che ha baciato al momento della sostituzione avvenuta subito dopo il gol del definitivo 2-0 firmato proprio dal turco: "Nel primo tempo ci è mancata la sua qualità. Servivano i numeri del 10 e il nostro 10 è Yildiz, lui nel bene e nel male deve assumersi questa responsabilità. Io gli voglio bene come un figlio e so che gli posso dire le cose e che lui mi sta a sentire. È quello che ci può dare una sterzata e io non ho dubbi sulla sua disponibilità e sulla sua personalità". Elogi anche a Zhegrova: "Nell'uno contro uno e nel modo di mandare dentro gli altri è eccezionale, ne ho visti pochi così. È uno che ha gli occhiali tridimensionali, che vede anche dove non si vede".

Serie A: la classifica aggiornata

 

 

L'analisi del tecnico sulla vittoria di Pisa

Così invece ai microfoni di 'Sky Sport': "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto livello come ritmo in troppi elementi, anche se l'abbiamo condotta - ha sottolineato Spalletti dopo la vittoria di Pisa, la terza di fila in campionato per i bianconeri -. Abbiamo fatto male negli ultimi minuti prima dell'intervallo e poi a inizio ripresa, con il Pisa che con la sua intensità ci infatti ha messo in difficoltà e siamo stati anche un po' fortunati sui loro due legni. Poi però la partita l'abbiamo fatta, con Zhegrova e David che sono entratri bene e ci hanno dato più qualità sulla trequarti, con il gol che è arrivato in un momento in cui era meritato". Sul kosovaro poi un piccolo 'retroscena'"Nei giorni scorsi Zhegrova ha avuto l'influenza e aveva anche il dubbio di poter reggere questi 35', ma ne avevamo bisogno. Pensavo che potesse far meno visti questi problemi, ma è uno che ha sempre la miccia accesa. Mi è piaciuto anche Miretti quando è entrato. Questa è un'ulteriore vittoria che ci dà convinzione, anche se sappiamo di dover migliorare".

Serie A: risultati, tabellini e calendario

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La Juve passa a PisaJuve, Frattesi sì o no?

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS