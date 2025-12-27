Spalletti si coccola i suoi gioielli: "Yildiz è il nostro 10. Zhegrova? Ha gli occhiali tridimensionali"

Pisa-Juve 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Juve, Spalletti elogia Yildiz e Zhegrova

Così ai microfoni di 'Dazn': "I miei cambi decisivi? La partita la cambiano sempre i giocatori con il loro atteggiamento". Queste invece le parole del tecnico bianconero su Yildiz, che ha baciato al momento della sostituzione avvenuta subito dopo il gol del definitivo 2-0 firmato proprio dal turco: "Nel primo tempo ci è mancata la sua qualità. Servivano i numeri del 10 e il nostro 10 è Yildiz, lui nel bene e nel male deve assumersi questa responsabilità. Io gli voglio bene come un figlio e so che gli posso dire le cose e che lui mi sta a sentire. È quello che ci può dare una sterzata e io non ho dubbi sulla sua disponibilità e sulla sua personalità". Elogi anche a Zhegrova: "Nell'uno contro uno e nel modo di mandare dentro gli altri è eccezionale, ne ho visti pochi così. È uno che ha gli occhiali tridimensionali, che vede anche dove non si vede".

L'analisi del tecnico sulla vittoria di Pisa

Così invece ai microfoni di 'Sky Sport': "Nel primo tempo abbiamo giocato sotto livello come ritmo in troppi elementi, anche se l'abbiamo condotta - ha sottolineato Spalletti dopo la vittoria di Pisa, la terza di fila in campionato per i bianconeri -. Abbiamo fatto male negli ultimi minuti prima dell'intervallo e poi a inizio ripresa, con il Pisa che con la sua intensità ci infatti ha messo in difficoltà e siamo stati anche un po' fortunati sui loro due legni. Poi però la partita l'abbiamo fatta, con Zhegrova e David che sono entratri bene e ci hanno dato più qualità sulla trequarti, con il gol che è arrivato in un momento in cui era meritato". Sul kosovaro poi un piccolo 'retroscena': "Nei giorni scorsi Zhegrova ha avuto l'influenza e aveva anche il dubbio di poter reggere questi 35', ma ne avevamo bisogno. Pensavo che potesse far meno visti questi problemi, ma è uno che ha sempre la miccia accesa. Mi è piaciuto anche Miretti quando è entrato. Questa è un'ulteriore vittoria che ci dà convinzione, anche se sappiamo di dover migliorare".

