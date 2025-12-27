Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita della Cetilar Arena: le probabili formazioni di Gilardino e Spalletti
TagsSerie AjuvePisa

La Juventus, dopo le vittorie contro il Bologna e Roma, vuole continuare il proprio momento positivo. I bianconeri di Spalletti, nella diciassettesima giornata di Serie A, saranno ospiti alla Cetilar Arena del Pisa di Gilardino, penultimo ma tornato a muovere la classifica a Cagliari dopo tre sconfitte di fila.

Pisa-Juve, l'orario

Pisa-Juve è in programma in oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Juve in diretta tv

Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251)

Pisa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Gilardino e Spalletti

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino. 

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Lusuardi, Bonfanti, Albiol, Denoon, Mbambi, Esteves, Hojholt, Maucci, Marin, Meister, Buffon, Lorran. 
Indisponibili: Cuadrado, Akinsanmiro e Stengs. Squalificati: Nzola. Diffidati: -   Allenatore: Spalletti 
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Rouhi, Pedro Felipe, Cabal, João Mário, Adzic, Kostic, Zhegrova, Milik, Openda.
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Cabal, Conceiçao. Squalificati: -. Diffidati: - .

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La Juventus, dopo le vittorie contro il Bologna e Roma, vuole continuare il proprio momento positivo. I bianconeri di Spalletti, nella diciassettesima giornata di Serie A, saranno ospiti alla Cetilar Arena del Pisa di Gilardino, penultimo ma tornato a muovere la classifica a Cagliari dopo tre sconfitte di fila.

Pisa-Juve, l'orario

Pisa-Juve è in programma in oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Juve in diretta tv

Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251)

Pisa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Elkann ringrazia la JuveLeader Yildiz
1
Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Gilardino e Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS