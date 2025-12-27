Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Juve, l'orario

Pisa-Juve è in programma in oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Juve in diretta tv

Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).

Pisa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.