Dove vedere Pisa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
La Juventus, dopo le vittorie contro il Bologna e Roma, vuole continuare il proprio momento positivo. I bianconeri di Spalletti, nella diciassettesima giornata di Serie A, saranno ospiti alla Cetilar Arena del Pisa di Gilardino, penultimo ma tornato a muovere la classifica a Cagliari dopo tre sconfitte di fila.
Pisa-Juve, l'orario
Pisa-Juve è in programma in oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Juve in diretta tv
Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).
Pisa-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e Spalletti
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Scuffet, Nicolas, Lusuardi, Bonfanti, Albiol, Denoon, Mbambi, Esteves, Hojholt, Maucci, Marin, Meister, Buffon, Lorran.
Indisponibili: Cuadrado, Akinsanmiro e Stengs. Squalificati: Nzola. Diffidati: - Allenatore: Spalletti
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Rouhi, Pedro Felipe, Cabal, João Mário, Adzic, Kostic, Zhegrova, Milik, Openda.
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Cabal, Conceiçao. Squalificati: -. Diffidati: - .
La Juventus, dopo le vittorie contro il Bologna e Roma, vuole continuare il proprio momento positivo. I bianconeri di Spalletti, nella diciassettesima giornata di Serie A, saranno ospiti alla Cetilar Arena del Pisa di Gilardino, penultimo ma tornato a muovere la classifica a Cagliari dopo tre sconfitte di fila.
Pisa-Juve, l'orario
Pisa-Juve è in programma in oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Juve in diretta tv
Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).
Pisa-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Juve anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.