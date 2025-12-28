Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Milan, Atalanta-Inter, calciomercato e sci: le ultimissime

Milan, Atalanta-Inter, calciomercato e sci: le ultimissime

Superato il Verona. Come dovrebbero scendere in campo le squadre. Freytes ad un passo dal Bologna. Brignone torna in pista
2 min
TagsMilanInterBologna

 

 

Il Milan vince 3-0 contro il Verona e si porta momentaneamente al primo posto in classifica, Pulisic e Nkunku regalano tre punti a Massimiliano Allegri. 

 

La domenica di Serie A si chiude col big match tra Atalanta e Inter. Palladino ritrova Djimsiti ma in difesa dovrebbe toccare a Scalvini: in avanti Scamacca con Pasalic e De Ketelaere a supporto. Chivu recupera Calhanoglu, dubbi Bisseck-De Vrij in difesa e Mkhitaryan-Zielinski a centrocampo. In attacco Lautaro sicuro del posto, Pio Esposito insidia Thuram per l'altra maglia

 

Juan Pablo Freytes è a un passo dal Bologna, ma c’è addirittura chi sotto sotto fa sapere che il responsabile dell’area tecnica Sartori e il ds Di Vaio lo avrebbero già chiuso, avendo ricevuto la benedizione anche da parte dell’ad Fenucci, e che a questo punto starebbero aspettando solo l’apertura del mercato nei primi giorni di gennaio per ufficializzarlo. 

 

Brignone torna in pista: le prime discese a Courmayeur dopo l'infortunio.

La campionessa azzurra continua il suo percorso di recupero in attesa delle Olimpiadi invernale di Milano-Cortina: le immagini del suo ritorno sulla neve.

