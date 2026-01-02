Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan, Roma, sci e Dakar: le ultimissime

Milan, Roma, sci e Dakar: le ultimissime

I rossoneri superannno il Cagliari. Baldanzi ancora out per infortunio. La Liensberger si infortuna. Domani inizia la gara rally più celebre del mondo
2 min
TagsMilanRomaSci

 

Di corto muso che di più non si può. Si apre così il 2026 del Milan di Allegri, che passa di misura sul campo del Cagliari e si issa momentaneamente solo in vetta alla classifica. All’Unipol Domus Arena i rossoneri non brillano e giocano un primo tempo deludente, ma crescono nella ripresa, colpiscono con Leao e chiudono senza concedere nulla ai generosi sardi. 

 

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:45. Tra le scelte del tecnico giallorosso spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, che non figura nell’elenco dei giocatori chiamati per la sfida a causa di un problema muscolare accusato in allenamento al retto femorale destro

 

Brutta notizia che arriva dal mondo dello sci alpino. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, secondo quanto comunicato da Ski Austria, Katharina Liensberger è rimasta coinvolta in una grave caduta durante una sessione di allenamento a St. Michael, nel Salisburghese. La sciatrice austriaca stava preparando il prossimo appuntamento di Kranjska Gora, dove avrebbe dovuto gareggiare nei prossimi giorni, quando è avvenuto l’incidente. Una prima risonanza magnetica ha evidenziato un quadro clinico molto serio: rottura del menisco e del legamento collaterale del ginocchio destro, oltre a una frattura del piatto tibiale

 

Domani scatterà la gara fuoristrada più conosciuta e impegnativa al mondo: la Dakar si disputerà per il 7° anno consecutivo si disputa in Arabia Saudita. Oltre 400 veicoli al via tra moto, auto, camion e side by side pronti a darsi battaglia lungo un percorso con arrivo e partenza da Yanbu, sulle rive del Mar Rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS