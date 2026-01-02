Milan, Roma, sci e Dakar: le ultimissime

Di corto muso che di più non si può. Si apre così il 2026 del Milan di Allegri, che passa di misura sul campo del Cagliari e si issa momentaneamente solo in vetta alla classifica. All’Unipol Domus Arena i rossoneri non brillano e giocano un primo tempo deludente, ma crescono nella ripresa, colpiscono con Leao e chiudono senza concedere nulla ai generosi sardi.

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:45. Tra le scelte del tecnico giallorosso spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, che non figura nell’elenco dei giocatori chiamati per la sfida a causa di un problema muscolare accusato in allenamento al retto femorale destro.

Brutta notizia che arriva dal mondo dello sci alpino. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, secondo quanto comunicato da Ski Austria, Katharina Liensberger è rimasta coinvolta in una grave caduta durante una sessione di allenamento a St. Michael, nel Salisburghese. La sciatrice austriaca stava preparando il prossimo appuntamento di Kranjska Gora, dove avrebbe dovuto gareggiare nei prossimi giorni, quando è avvenuto l’incidente. Una prima risonanza magnetica ha evidenziato un quadro clinico molto serio: rottura del menisco e del legamento collaterale del ginocchio destro, oltre a una frattura del piatto tibiale

Domani scatterà la gara fuoristrada più conosciuta e impegnativa al mondo: la Dakar si disputerà per il 7° anno consecutivo si disputa in Arabia Saudita. Oltre 400 veicoli al via tra moto, auto, camion e side by side pronti a darsi battaglia lungo un percorso con arrivo e partenza da Yanbu, sulle rive del Mar Rosso.