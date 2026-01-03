Atalanta-Roma, Juve-Lecce, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma: le ultimissime
La Juventus allo Stadium non va oltre il pareggio: 1-1 contro il Lecce. Forse una delle migliori prestazioni della Juve da quando c'è Spalletti sulla panchina, ma i bianconeri portano a casa solamente un punto.
Il Genoa di De Rossi ferma l'emorragia di sconfitte, ma non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Pisa di Gilardino in uno scontro diretto per la salvezza della 18ª giornata di Serie A.
Un punto a testa per Sassuolo e Parma nel derby tutto emiliano della diciottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo si porta a 23 punti in classifica mentre il Parma allunga di sei lunghezze la distanza dalla zona calda della classfica.