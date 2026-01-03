Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Atalanta-Roma, Juve-Lecce, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma: le ultimissime

Atalanta-Roma, Juve-Lecce, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma: le ultimissime

I giallorossi perdono a Bergamo. I salentini fermano i bianconeri. Pareggi anche negli altri match di oggi
1 min
TagsRomajuveGenoa

 

 

 

La Juventus allo Stadium non va oltre il pareggio: 1-1 contro il Lecce. Forse una delle migliori prestazioni della Juve da quando c'è Spalletti sulla panchina, ma i bianconeri portano a casa solamente un punto. 

 

Il Genoa di De Rossi ferma l'emorragia di sconfitte, ma non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Pisa di Gilardino in uno scontro diretto per la salvezza della 18ª giornata di Serie A. 

 

Un punto a testa per Sassuolo e Parma nel derby tutto emiliano della diciottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo si porta a 23 punti in classifica mentre il Parma allunga di sei lunghezze la distanza dalla zona calda della classfica.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS