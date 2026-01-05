Inter-Bologna, Napoli, Fiorentina e tennis: le ultimissime

La Scala del calcio italiano cala il sipario sul posticipo di Serie A per questa 18ª giornata. A San Siro l'Inter affonda il Bologna per 3-1 e si prende la rivincita della sconfitta in semifinale di Supercoppa, dello scorso 19 dicembre e che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore.

Un’altra prestazione convincente dopo quella di Cremona. Quattro vittorie di fila tra Supercoppa e campionato e una risposta decisa al Milan e all’Inter, impegnata in serata contro il Bologna a San Siro. Il Napoli di Conte comincia il 2026 così come aveva terminato il 2025: vincendo e concedendo pochissimo alla Lazio di Sarri.

Il 2026 della Fiorentina si apre nel segno della speranza, ritrovata a due giri di lancette dalla fine, grazie al figliol prodigo Kean, che risolve la gara con la Cremonese, squarciando le dense nubi che aleggiavano sul Franchi.

Ha preso il via oggi il percorso dell’Italia nella United Cup: sul cemento australiano di Perth esordio amaro per gli azzurri, battuti 2-1 dalla Svizzera.