Sassuolo-Juve, Lecce-Roma, Como-Pisa e tennis: le ultimissime
Al Mapei netto successo della Juve di Spalletti, che domina il Sassuolo e si impone per 3-0 grazie all'autorete di Muharemovic nel primo tempo ed alle reti di Miretti e David nella ripresa. Biaconeri che agganciano la Roma al quarto posto.
Roma in piena emergenza ma vittoriosa in trasferta contro il Lecce: 2-0. Allo stadio Via Del Mare gol di Ferguson al 14', raddoppio di Dovbyk al 71’.
Il Como batte 2-0 il Pisa in una gara che fino a venti minuti dal termine era rimasta decisamente in equilibrio, volando così in zona Champions League.
Esordio con vittoria per Lorenzo Sonego al primo turno al 'Bank of China Tennis Open', Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Dopo il convincente successo nel torneo di doppio accanto a Musetti, il 30enne torinese, 39° giocatore del mondo e quinta testa di serie del tabellone, si ripete nel singolare superando per 6-2, 7-6 (4) il talento giapponese Rei Sakamoto.