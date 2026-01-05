Musetti-Sonego, buona la prima a Hong Kong! Ritiro Arnaldi a Brisbane
In attesa del debutto in singolare, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno inaugurato con un successo in doppio la loro avventura nell'ATP 250 di Hong Kong. Al primo torneo stagionale, la coppia azzurra ha esordito con un successo in due set ai danni del duo formato dal serbo Miomir Kecmanovic e dal francese Alexandre Muller. 7-6(3) 6-4 il punteggio in favore degli italiani, chiaramente favoriti alla vigilia e capaci nel 2025 di raggiungere un risultato prestigioso come la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il primo set si è deciso al tie-break dopo che Musetti/Sonego non hanno sfruttato un set point quando servivano per chiudere sul 6-5. Nella seconda frazione, invece, sono stati Kecmanovic e Muller a portarsi avanti di un break, ma i due Lorenzo hanno accelerato dal 2-4, conquistando quattro giochi di fila e scrivendo la parola fine all'incontro. Al prossimo turno se la vedranno contro Ho/Jebens oppure Erler/Galloway.
Arnaldi, forfait a Brisbane
Non è invece sceso in campo l'unico azzurro atteso dal suo incontro di singolare. La caviglia sinistra ha infatti messo ko Matteo Arnaldi, costretto a rinunciare al primo turno contro Daniel Altmaier nell'ATP 250 di Brisbane. Per l'azzurro si tratta del secondo ritiro consecutivo della settimana dato che aveva già dato forfait prima del suo match con Rinky Hijikata, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni. Ripescato comunque in tabellone come lucky loser - in virtù del ritiro di Joao Fonseca -, il sanremese ha tentato di stringere i denti fino all'ultimo ma non ce l'ha fatta e si è dovuto cancellare. La speranza è che possa trattarsi di una decisione precauzionale in ottica Australian Open.