Musetti-Sonego, buona la prima a Hong Kong! Ritiro Arnaldi a Brisbane 

In attesa del debutto in singolare, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno inaugurato con un successo in doppio la loro avventura nell'ATP 250 di Hong Kong. Al primo torneo stagionale, la coppia azzurra ha esordito con un successo in due set ai danni del duo formato dal serbo Miomir Kecmanovic e dal francese Alexandre Muller. 7-6(3) 6-4 il punteggio in favore degli italiani, chiaramente favoriti alla vigilia e capaci nel 2025 di raggiungere un risultato prestigioso come la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il primo set si è deciso al tie-break dopo che Musetti/Sonego non hanno sfruttato un set point quando servivano per chiudere sul 6-5. Nella seconda frazione, invece, sono stati Kecmanovic e Muller a portarsi avanti di un break, ma i due Lorenzo hanno accelerato dal 2-4, conquistando quattro giochi di fila e scrivendo la parola fine all'incontro. Al prossimo turno se la vedranno contro Ho/Jebens oppure Erler/Galloway.