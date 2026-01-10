Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Roma, Neres, Serie A calcio estero: le ultimissime

I giallorossi vincono 2-0. L'esterno si ferma. L'Atalanta batte il Torino. Guendouzi segna all'esordio con il Fenerbahce
2 min
In attesa di sviluppi dal mercato, la Roma di Gasperini batte 2-0 il Sassuolo nella prima giornata del girone di ritorno. Una vittoria brutta, sporca e cattiva, verrebbe da dire. Perché al di là del risultato la Roma, che vince con i gol di Koné e Soulé, impiega più di un'ora per battere il Sassuolo di Grosso. 

 

Domani il Napoli di Conte tenterà di rifarsi con l’Inter dopo il pareggio col Verona. Un’impresa tutt'altro che semplice per i campioni d'Italia, in emergenza continua a causa dei numerosi infortuni. E a renderla ancora più complicata arriva la notizia del forfait di Neres, uomo chiave nel nuovo 3-4-2-1 ideato da Conte per il suo Napoli. 

 

L'Atalanta batte il Torino 2-0, conquista la terza vittoria consecutiva (dopo quelle ottenute contro Roma e Bologna) e raggiunge quota 31 punti, a meno tre dal Como. 

 

Un tiro secco, dal limite dell'area di rigore: una traiettoria imprendibile per il portiere del Galatasary Guvenc. Matteo Guendouzi si è presentato così ai suoi nuovi tifosi del Fenerbahce. L'ex centrocampista della Lazio ha sbloccato il risultato nel match con il Galatasaray, valevole per la Supercoppa turca, con un bel gol, segnato dopo soli 28' di gioco.

 

