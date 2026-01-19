Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Lazio-Como, Verona, Roma e Serie A: le ultimissime

Lazio-Como, Verona, Roma e Serie A: le ultimissime

I biancocelesti sconfitti per 3-0. Pareggio a reti bianche a Cremona. Lesione per Hermoso. Le parole di Simonelli
2 min
Il Como si impone 3-0 all'Olimpico contro la Lazio con una doppietta di Paz e e un gol di Baturina nel monday night della ventunesima giornata Serie A

 

Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza si risolve in un nulla di fatto e in uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite.

 

C'è il responso degli esami per Mario Hermosolesione di secondo grado all'ileopsoas. Nessuna rottura tendinea: lo spagnolo dovrebbe stare fuori circa un mese, un mese e mezzo.  

 

"La Lega cercherà di fare tutto il possibile per anticipare le partite prima del 26 marzo, quando ci sarà la gara decisiva per i playoff dei Mondiali. Anche in questo caso, però, tutto dipende dai calendari internazionali, dalla Champions League e da chi andrà avanti" Lo ha detto il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'assemblea dei club. 

 

