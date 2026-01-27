Coppa Italia, Lazio, Insigne e Roma: le ultimissime

Il Como dopo 40 anni torna ai quarti di finale di Coppa Italia: 3-1 al Franchi contro la Fiorentina. Piccoli nel primo tempo porta avanti la squadra di Vanoli. Sergi Roberto pareggia poco dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa Nico Paz entra in porta. In pieno recupero, Morata torna al gol e chiude la partita regalando una serata storica ai tifosi del Como.

Ora è ufficiale: Daniel Maldini è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo l’arrivo a Roma e il superamento delle visite mediche di rito, in questi minuti è arrivata anche la comunicazione formale da parte del club biancoceleste, che ha annunciato l’operazione attraverso i propri canali ufficiali.

Lorenzo Insigne verso il ritorno al Pescara. Si profila un clamoroso colpo di mercato del club abruzzese. Insigne ha sciolto le sue riserve nella giornata di ieri. Dopo aver atteso la possibilità di tornare in Serie A (su di lui c'era la Lazio) ha mantenuto la parola data al presidente Sebastiani nel caso in cui non si fossero create le condizioni per il ritorno nella massima serie del calcio italiano.

Dopo i violenti scontri tra i tifosi della Roma e quelli della Fiorentina, avvenuti il 18 gennaio lungo l'autostrada A1, il Viminale ha vietato le trasferte fino a fine stagione ad entrambe le tifoserie. Ecco perché, in vista della partita di campionato Udinese-Roma, ha disposto la chiusura del settore ospiti. Contestualmente, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio.