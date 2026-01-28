Napoli-Chelsea, Dortmund-Inter, Monaco-Juve e Union Saint Gilloise-Atalanta: le ultimissime

Il Napoli è fuori dalla Champions League: al Maradona vince 2-3 il Chelsea. Gli inglesi passano avanti con Fernandez, poi la squadra di Conte va in vantaggio con Vergara ed Hojlund. Nella ripresa Joao Pedro, con una doppietta, condanna i partneopei.

Inter ai playoff, ma resta comunque la prestazione di questa sera in casa del Dortmund. Sia nel primo che nel secondo tempo, i nerazzurri hanno faticato nei primi 10 minuti, concedendo anche qualcosa, ma poi è uscita alla distanza con la sua qualità. Partita sbloccata dal fantastico calcio di punizione di Dimarco e poi chiusa da Diouf.

Non riesce l'impresa, comunque complicata, alla Juventus. I bianconeri sono protagonisti di una prova opaca a Montecarlo. La squadra di Spalletti rientra comunque nelle 16 squadre che disputeranno i play off, al pari del Monaco che con questo punto si è garantito la doppia sfida per giocarsi l'accesso agli ottavi.

L'Atalanta festeggia nonostante non abbia brillato a Bruxelles e tornerà a Bergamo con una sconfitta contro l'Union Saint Gilloise. Palladino centra comunque l'accesso ai playoff degli ottavi di Champions League da testa di serie. La squadra belga vince grazie alla firma di Khalaili al 70'.