Panathinakos-Roma, Maccabi Tel Aciv-Bologna, Europa League e Genoa: le ultimissime

Soffrendo e rischiando, laconquistanell'ultima giornata della fase campionato di. I giallorossi pareggiano controin una partita giocata (Mancini espulso al 15') : all'Olimpico di Atene finisce 1-1 con la rete decisiva diche vale l'ottavo posto. La Roma evita così di giocare i

Il Bologna batte 2-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv ma non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League: decimo in classifica al termine della Fase Campionato.

Va in archivio anche l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. Non solo le italiane in campo, con Porto e Betis che fanno la voce grossa contro Rangers e Feyenoord. Bene il Celtic, che liquida senza troppi problemi la pratica Utrecht, e il Nottingham Forest, che supera tra le mura amiche la sorpresa Ferencvaros. Aston Villa, vittoria clamorosa contro il Salisburgo, mentre il Lione di Fonseca batte in rimonta il PAOK e blinda il primato in classifica, grazie alle reti di Himbert e Merah.

Nuovo rinforzo per Daniele De Rossi. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto di Alexsandro Amorim, centrocampista classe 2005 prelevato a titolo definitivo dall'Alverca.