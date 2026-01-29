Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Panathinakos-Roma, Maccabi Tel Aciv-Bologna, Europa League e Genoa: le ultimissime

I risultati delle italiane in Europa League. Come si è chiusa la league phase. Nuovo rinforzo per De Rossi
2 min
Soffrendo e rischiando, la Roma di Gasperini conquista gli ottavi di finale nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League. I giallorossi pareggiano contro Panathinaikos in una partita giocata in dieci per 75 minuti (Mancini espulso al 15'): all'Olimpico di Atene finisce 1-1 con la rete decisiva di Ziolkowski che vale l'ottavo posto. La Roma evita così di giocare i playoff

 

Il Bologna batte 2-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv ma non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa Leaguedecimo in classifica al termine della Fase Campionato

Va in archivio anche l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. Non solo le italiane in campo, con Porto Betis che fanno la voce grossa contro Rangers e Feyenoord. Bene il Celtic, che liquida senza troppi problemi la pratica Utrecht, e il Nottingham Forest, che supera tra le mura amiche la sorpresa Ferencvaros. Aston Villa, vittoria clamorosa contro il Salisburgo, mentre il Lione di Fonseca batte in rimonta il PAOK e blinda il primato in classifica, grazie alle reti di Himbert Merah

Nuovo rinforzo per Daniele De Rossi. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto di Alexsandro Amorim, centrocampista classe 2005 prelevato a titolo definitivo dall'Alverca.

 

