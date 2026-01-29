Panathinakos-Roma, Maccabi Tel Aciv-Bologna, Europa League e Genoa: le ultimissime
Il Bologna batte 2-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv ma non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League: decimo in classifica al termine della Fase Campionato.
Va in archivio anche l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di Europa League. Non solo le italiane in campo, con Porto e Betis che fanno la voce grossa contro Rangers e Feyenoord. Bene il Celtic, che liquida senza troppi problemi la pratica Utrecht, e il Nottingham Forest, che supera tra le mura amiche la sorpresa Ferencvaros. Aston Villa, vittoria clamorosa contro il Salisburgo, mentre il Lione di Fonseca batte in rimonta il PAOK e blinda il primato in classifica, grazie alle reti di Himbert e Merah.
Nuovo rinforzo per Daniele De Rossi. Il Genoa ha formalizzato l'acquisto di Alexsandro Amorim, centrocampista classe 2005 prelevato a titolo definitivo dall'Alverca.