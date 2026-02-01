Parma-Juve, Cremonese-Inter, Como-Atalanta e Napoli: le ultimissime

Il Tardini si accende di bianconero: la Juventus batte il Parma in casa degli emiliani con un netto 4-1, grazie alla doppietta di Bremer e ai gol di McKennie e David. Unici nei per Spalletti l'autogol di Cambiaso e il forfait di Yildiz, che ha chiesto il cambio a fine primo tempo per una condizione fisica decisamente sottotono.

L'inter capolista non si ferma più e passando 2-0 a Cremona allunga a +8 sul Milan di Allegri, impegnato martedì 3 febbraio a Bologna. Allo Zini decidono le reti nel primo tempo di Lautaro e Zielinski, che valgono la decima vittoria negli ultimi undici risultati utili consecutivi.

Prestazione incredibile dell'Atalanta che resiste in 10 e porta a casa un pareggio preziosissimo nello scontro diretto per l'Europa contro il Como. Finisce 0-0 al Sinigaglia, con la squadra di Fabregas che ha fatto la partita per larghi tratti, complice l'espulsione di Ahanor dopo pochi minuti per una manata ai danni di Perrone.

Sospiro di sollievo per il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel primo tempo della sfida di Serie A contro la Fiorentina al 'Maradona'. Questa mattina (domenica 1° febbraio), il giocatore ha svolto gli esami e il responso, al netto delle prime negative impressioni, rasserena Antonio Conte: trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro per il classe 1993.