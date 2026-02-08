Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime

Il big match della 24ª giornata all'Allianz Stadium di Torino tra la Juve di Spalletti e la Lazio di Sarri termina con un pirotecnico 2-2. La Lazio sblocca la partita nel finale del primo tempo con Pedro e trova il raddoppio nei primi secondi della ripresa con Isaksen. L'assalto della Juve porta prima alla rete di McKennie e poi al gol del pareggio di Kalulu allo scadere.

Manita dell'Inter al Sassuolo nella ventiquattresima giornata di Serie A: momentaneo +8 sul Milan secondo. Al Mapei Stadium i nerazzurri di Chivu hanno dilagato travolgendo con un secco 5-0 i neroverdi di Grosso.

C'è ancora Premier League, ma per un soffio. Il Manchester City salva il campionato andando a vincere una partita pazzesca ad Anfield contro il Liverpool e rispondendo così al tentativo di fuga dell'Arsenal, che resta a +6 sulla squadra di Guardiola. Successo fondamentale per i citizens, che ribaltano il risultato nei minuti finali, dopo che Szoboszlai con una grande punizione aveva portato in vantaggio i reds al 74'. Il pari arriva all'84' con Bernardo Silva, mentre il gol del sorpasso lo firma Haaland al 93' su calcio di rigore.

Una giornata da record storico per l’Italia Team a Milano-Cortina 2026: per la prima volta gli azzurri superano le tre medaglie in un solo giorno. Il primato è firmato dall’argento della staffetta mista di biathlon (Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi) e da cinque bronzi: Sofia Goggia (discesa), Lucia Dalmasso (gigante parallelo), Riccardo Lorello (5000 m), Dominik Fischnaller (slittino), Matteo Rizzo (pattinaggio di figura).