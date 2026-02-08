Corriere dello Sport.it
Sassuolo
Sassuolo
Inter
Inter
18:00
Serie A - 08.02.2026
MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Sassuolo
18:00
Inter

Sassuolo-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Al Mapei Stadium la sfida valida per la ventiquattresima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida tra Sassuolo e Inter, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che sono in un momento di forma splendido e portano avanti una striscia di imbattibilità in campionato che dura dalla sconfitta nel derby contro il Milan dello scorso novembre. Anche contro la squadra di Grosso, Lautaro e compagni vogliono prolungarla e consolidare il primo posto in classifica. Neroverdi che arrivano alla partita in ripresa dopo un momento difficile: due vittorie consecutive contro Cremonese e Pisa. Segui la sfida sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

16:40

Inter, la probabile formazione di Chivu per il Sassuolo

Verso il ritorno della titolarità per la coppia Thuram-Lautaro: le possibili scelte di Chivu per Sassuolo-Inter.

16:35

Dove vedere la partita

Inter in trasferta per la partita contro il Sassuolo: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.

16:30

Sassuolo-Inter, cresce l'attesa

Tutto pronto al Mapei Stadium per la partita tra Sassuolo e Inter, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18.

Mapei Stadium - Reggio Emilia

