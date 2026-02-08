Sassuolo-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida tra Sassuolo e Inter, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che sono in un momento di forma splendido e portano avanti una striscia di imbattibilità in campionato che dura dalla sconfitta nel derby contro il Milan dello scorso novembre. Anche contro la squadra di Grosso, Lautaro e compagni vogliono prolungarla e consolidare il primo posto in classifica. Neroverdi che arrivano alla partita in ripresa dopo un momento difficile: due vittorie consecutive contro Cremonese e Pisa. Segui la sfida sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.