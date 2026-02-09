Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Roma, Atalanta, Lazio e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

I giallorossi superano il Cagliari. I bergamaschi si impongono sulla Cremonese. Consegnati in Comune i documenti per il Flaminio. Delusione nel curling, azzurri out in semifinale
2 min
La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 il Cagliari di Fabio Pisacane, grazie alla prima doppietta in giallorosso di Donyell Malen, che ha fatto esplodere lo stadio Olimpico con un gol per tempo.

Vince e convince l'Atalanta di Raffaele Palladino. Nel primo posticipo del lunedì, valido per la 24esima giornata di Serie A, la Dea piega 2-1 la Cremonese alla 'New Balance Arena' e consolida il settimo posto in classifica. Decisive le reti di Krstovic (13') e Zappacosta (25') nel primo tempo, a Nicola non basta invece l'acuto di Thorsby (94'), al debutto in maglia grigiorossa.

Dopo le parole di stamattina, 9 febbraio 2026, di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda sullo Stadio Flaminio, è arrivata ufficialmente la documentazione della SS Lazio. La squadra di Lotito, impegnata domani nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna ha presentato tutta la documentazione richiesta per riammodernare il vecchio impianto sportivo Flaminio, in disuso per i costi troppo eleveti di gestione. 

Delusione dal curlingStefania Constantini e Amos Mosaner si giocherano solamente il bronzo nel doppio misto dopo la sconfitta in semifinale con gli Stati Uniti, che si sono imposti all'ottavo end per 9-8.

 

