Olimpiadi Invernali, Premier League, Liga e F1: le ultimissime

Altra giornata di gloria per l'Italia quella di oggi (giovedì 12 febbraio) alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove sono arrivate altre quattro medaglie (con il totale che sale per il momento a 17). L'ultima in ordine di tempo è l'argento di Arianna Fontana, seconda in serata nella finale dei 500 metri donne di Short track: è la 13ª medaglia olimpica per l'azzurra, che eguaglia così lo schermidore Edoardo Mangiarotti come atleta più vincente dello sport azzurro nei Giochi.

L'Arsenal capolista in Premier League è stato frenato sull'1-1 dal Brentford ed ora ha un vantaggio di soli quattro punti sul Manchester City. I Gunners hanno perso due punti nel derby ad ovest di Londra contro la squadra settima in classifica.

Incredibile al Metropolitano: l'Atletico Madrid vince 4-0 contro il Barcellona. Una prestazione immensa della squadra di Simeone che ha chiso il poker prima della fine del primo tempo.

"Sono ridicolmente complesse". Lewis Hamilton è molto critico nei confronti delle nuove regole tecniche della Formula 1. Il pilota della Ferrari è convinto che "nessuno tra i tifosi le capirà". Il malumore del pilota inglese è sul livello di gestione dell'energia richiesto dai nuovi motori 2026, la cui potenza è ora suddivisa quasi equamente tra motore a combustione interna e componente elettrica.