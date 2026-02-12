Grande attesa per la gara individuale femminile in tecnica libera sulla distanza dei 10 chilometri di sci di fondo , valevole per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 . L'Italia, sulla pista di Tesero, ha però deluso con Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella e Caterina Ganz . Ma non solo: è una giornata ricca di appuntamenti per le atlete e atleti azzurri. Saranno infatti nove i titoli in palio . Oltre al superG femminile di sci alpino e lo sci di fondo femminile sopra citato, fari puntati sulle moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l’halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, i 500 femminili e i 1000 maschili di short track. Proseguono inoltre le fasi a gironi dei tornei di hockey maschile e di curling maschile, si conclude la prima fase dell’hockey su ghiaccio femminile e vanno in scena le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. Segui la giornata olimpica in diretta sul sito del Corriere dello Sport - Stadio .

14:48

Male Sommariva

Sommariva chiude quarto la sua semifinale, sempre staccato durante tutto il percorso. Taglia il traguardo con un distacco di 0"70 dal vincitore, il canadese Eliot Grondin. Secondo classificato l'austriaco Alessandro Haemmerle, terzo lo statunitense Nick Baumgartner.

14:46

Sommariva al via

Inizia la semifinale di Sommariva: i primi due vanno nella big final, gli ultimi due nella small final.

14:39

Iniziano le semifinali dello snowboard cross

Stanno iniziando le semifinali dello snowboard cross con Sommariva alla ricerca di una medaglia. L'azzurro è nella seconda semifinale, contro lo statunitense Baumgartner, l'austriaco Haemmerle e il canadese Grondin: si qualificano per la finale i primi due.

14:36

10 chilometri a tecnica libera del fondo: le medaglie e le italiane

Gara conclusa: la svedese Frida Karlsson domina la 10 chilometri di sci di fondo a tecnica libera e fa il bis: dopo l'oro olimpico nello skiathlon, oggi sale sul primo gradino del podio dopo un vero e proprio assolo sull'impegnativo circuito del lago di Tesero. Argento ancora per la Svezia con Ebba Anderson. Bronzo per la statunitense Jessie Diggins, che ha pagato 49"7 di ritardo, accumulati in particolare nel tratto della salita del Poligono. La prima delle azzurre è Martina Di Centa, protagonista di una buona prova di tecnica e carattere, che ha chiuso al 20° posto (+1'55"7 dalla vincitrice). Male le altre italiane: 32ª Caterina Ganz (+2'23"9), 46ª Anna Comarella (+3'11"4) e 59ª Maria Gismondi (+3'38"4).

14:31

Sommariva in semifinale!

Un Sommariva veloce e attento vince il suo quarto di finale e si qualifica per le semifinali: l'azzurro precede sul traguardo il veterano Baumgartner mentre i due tedeschi, Noerl e Ulbricht, chiudono dietro dopo un contatto che li ha fatti cadere entrambi.

14:19

Iniziano i quarti di finale nello snowboard

Partono i quarti di finale nel snowboard cross: il nostro Sommariva è nel terzo quarto. I suoi avversari saranno il tedesco Ulbricht, lo statunitense Baumgartner e l'altro tedesco Noerl.

14:17

Il podio della 10 chilometri di fondo

Ormai definito il podio della 10 chilometri di fondo femminile a tecnica libera: oro a Frida Karlsson (Svezia), argento a Ebba Anderson (Svezia), bronzo a Jessie Diggins (Stati Uniti).

14:06

Sommariva ai quarti, Ferrari out

Sommariva chiude secondo dietro al 44enne statunitense Nick Baumgartner e si qualifica per i quarti di finale dello snoboard cross. Quarto ed eliminato Ferrari.

14:03

Tra poco Sommariva e Ferrari

Nel sesto ottavo di finale in partenza tra pochissimo ci sono due azzurri: Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari.

13:58

Visintin eliminato

Omar Visintin chiude terzo il suo ottavo di finale ed è eliminato perché si qualificano i primi due di ogni batteria: in questo caso passano ai quarti di finale il francese Chollet e lo statunitense Pare.

13:56

Inizia lo snowboard

Iniziano gli ottavi di finale dello snowboard cross maschile a Livigno: ci sono in gara i tre italiani Visintin, Sommariva e Ferrari.

13:52

Podio ipotecato dalla svedesi

Sono due svedesi ad aver ipotecato la parte alta del podio nella 10 chilometri di fondo a tecnica libera femminile: al primo posto c'è Frida Karlsson, ormai certa dell'oro con il tempo di 22'49"2, davanti alla connazionale Ebba Andersson, staccata di ben 46"6.

13:46

Ganz davanti a Gismondi

Gara conclusa anche da parte di Ganz, che chiude in 25'13"1 con il 22° tempo finora.

13:40

Gismondi ultima delle italiane

Gara dei 10 chilometri conclusa anche per Gismondi con il tempo di 26'27"6 e il 30° posto parziale. Tra le azzurre manca solo Ganz, che era 21ª all'intertempo degli 8,6 chilometri.

13:36

Male Gismondi

Ultimo chilometro di gara per Gismondi, che però è indietro: agli 8,6 chilometri era 28ª.

13:33

Camarella al traguardo: è indietro

Taglia il traguardo anche Anna Camarella (in 26'00"6) che però è addirittura 13ª su 16 fondiste che hanno concluso la gara.

13:30

Di Centa finisce la sua gara

Martina Di Centa ha concluso la sua prova di 10 chilometri con il tempo di 24'44"9 ed è temporaneamente prima con 9 concorrenti arrivate al traguardo. Però l'azzurra era 15ª all'intertempo dei 4,9 chilometri.

13:23

10 km, le italiane in gara

Le concorrenti del fondo partono scaglionate, perciò soltanto alla fine avremo la classifica completa (ma con i tempi intermedi si possono avere indicazioni importanti): oltre a Gismondi, le altre italiane al via sono Anna Comarella, Martina Di Centa e Caterina Ganz.

13:10

Sci di fondo, 10 km femminile: dove seguire la gara in tv e streaming

La gara della 10 chilometri a tecnica libera femmile, con la nostra Maria Gismondi che sogna una medaglia, è iniziata da alcuni muniti ed è visibile in diretta tv su RaiSportHD e in live streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

