Brignone, 315 giorni dall'infortunio all'oro. Tutte le tappe del calvario e il racconto incredibile di Panzeri: "Quando ho visto quella frattura..."

Alla luce di tutto questo, sembra un miracolo l'oro di oggi. Lo conferma anche Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi e chirurgo che ha operato la campionessa lo scorso aprile: "Vista la frattura, non era una cosa immaginabile - dice con un po' di emozione - poi conoscendo Fede, la sua caparetà e la sua forza, diciamo che ha girato tutto bene sin dall'inizio. Abbiamo scelto il timing giusto per farla rientrare. Anche la scelta di operarla subito, la sera tardi, l'equipe giusta: eravamo tanti in sala operatoria. E po la scelta di Torino, il secondo intervento e quindi che dire ha funzionato tutto bene, un grande risultato, grande emozione, tanta roba".

Panzeri: "Quando ho visto la frattura non ci credevo"

Panzeri ricorda benissimo quella sera del 3 luglio. "Stavo operando a Lione, quando è arrivata la lastra della frattura di Brignone ho detto 'non ci posso credere' e quindi siamo tornati subito a Milano e abbiamo organizzato tutto veramente al volo per andare in sala operatoria in tempi rapidissimi ed evitare complicazioni che avrebbero poi rallentato tutto il percorso di recupero. Io ho avvisato tutti quelli che volevo avere in sala operatoria con me, anche quella è stata una fase molto delicata. Adesso vado a memoria, dovrebbe avere una placca e almeno 7 o 8 viti. Dovrà toglierle? Questo lo vedremo in futuro".