giovedì 12 febbraio 2026
Talismano Mattarella, 3 ori e un bronzo. I tifosi a Cortina: “Non fatelo ripartire…”

Tutti lo vorrebbero qui fino alla fine delle Olimpiadi dopo due giorni molto fortunati. Ma lui risponde: "Sono io ad essere stato fortunato a vedere tante medaglie"
Valerio Minutiello
3 min
Mattarella Brignone milano cortina

DALL'INVIATO A CORTINA - Talismano Mattarella. La visita del Presidente della Repubblica a Cortina ha portato tre ori e un bronzo in due giorni, senza contare l’altro oro vinto da Francesca Lollobrigida a Milano. “Non fatelo ripartire”, è uno dei commenti più frequenti che si sentono girando per le vie del paese. Tutti lo vorrebbero qui fino alla fine delle Olimpiadi, vista la fortuna che ha portato in questi due giorni. Questa mattina è salito in macchina facendo la stessa strada delle navette con i tifosi sulla pista Olympia delle Tofane, mentre in molti pensavano sarebbe arrivato in elicottero. Durante il SuperG tutti lo cercavano, come un talismano. Alla fine era a festeggiare Federica Brignone in tribuna insieme con il pubblico: indossava il giubbotto bianco dell’Italia. Immagini che resteranno nella storia. Il Presidente della Repubblica ha dimostrato ancora una volta di essere un grande appassionato di sport. Subito dopo la gara ha visitato Casa Italia a Cortina con centinaia di persone accorse in piazza Roma per salutarlo. Il Capo dello Stato ha visitato la mostra allestita nella galleria Farsetti, poi con il presidente del Coni Buonfiglio ha incontrato Stefania Constantini e Amos Mosaner, freschi del bronzo nel curling. “Complimenti vivissimi - ha detto loro - per il bronzo nel Curling non facile, che si aggiunge all’oro di quattro anni fa”. Sono stati due giorni fortunati, anche grazie alla sua presenza, ma lui dice: “Sono io ad essere stato fortunato a vedere tante medaglie in due giorni”. A Cortina però, non vorrebbero farlo ripartire.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

