martedì 17 febbraio 2026
Juve, Atalanta, Lazio e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

Juve, Atalanta, Lazio e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

Disfatta bianconera in Turchia. Bergamaschi sconfitti in Germania. I biancocelesti presentano il progetto del Flaminio. Italia d'oro nello speed skating
1 min
Disastro della Juventus nell'andata dei play-off di Champions League in Turchia contro il Galatasaray: se nel primo tempo i bianconeri sono passati in vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners, nella ripresa hanno subito quattro gol per il definitivo 5-2

Serata da dimenticare anche per l’Atalanta. I bergamaschi escono sconfitti dall’andata dei playoff di Champions League in casa del Borussia Dortmund.

La Lazio presenta il progetto del Flaminio. Il presidente Claudio Lotito, insieme all'architetto Pierluigi Nervi e ad altri professionisti hanno mostrato in anteprima la documentazione per la realizzazione del nuovo impianto biancoceleste. 

L'Italia è d'oro nello speed skating, team pursuit. Il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini ha sconfitto gli Usa in finale con una gara pazzesca. 

 

