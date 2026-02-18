Corriere dello Sport.it
Bodo-Inter, Milan-Como, Napoli e tennis: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per le gare di stasera. Napoli, quanto starà fuori Rrahmani. Atp Rio, Darderi ko al primo turno
2 min
L'Inter torna in campo per l'andata dei playoff di Champions League e lo fa nel gelo di Bodo. Questa la probabile formazione nerazzurra. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Alle 20.45 spazio anche al recupero della 24a giornata di Serie A tra Milan e Como, queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Kühn, Paz, Baturina; Douvikas.

Duro colpo per il Napoli nel bel mezzo della maratona per la Champions: Amir Rrahmani dovrà fermarsi per un paio di mesi. L'infortunio arrivato contro la Roma, rincorrendo Wesley nell’azione costata poi il rigore. Rrahmani si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Debutto amaro per Luciano Darderi al "Rio Open", l'Atp 500 in corso sulla terra battuta del 'Jockey Club Brasileiro'. L'azzurro si è arreso al primo turno,  contro il fratello minore Juan Manuel Cerundolo. L'argentino si impone con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-4 dopo due ore e 20' di battaglia.

 

