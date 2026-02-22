Roma, Milan, Napoli e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

La domenica della ventiseiesima giornata di Serie A si è chiusa all'Olimpico. La Roma di Gasperini batte per 3-0 ladi Nicola. Il successo è maturato nel secondo tempo, grazie alle reti di

Il Milan era chiamato a rispondere al successo dell'Inter e agli stop di Juve e Napoli, ma clamorosamente si fa fermare dal Parma a San Siro per 1-0. Nella domenica della 26ª giornata di Serie A i rossoneri sbattono contro il muro dei gialloblù di Cuesta, che vince grazie al gol decisivo di Troilo.

L’Atalanta sogna e s'avvicina alle zone alte della classifica, il Napoli si mangia le mani e protesta per un risultato sfuggito in modo beffardo dalla New Balance Arena di Bergamo. Avanti con Beukema, la squadra di Conte ottiene un calcio di rigore (poi revocato) e segna anche il raddoppio con Gutierrez, annullato dall'arbitro Chiffi per un contatto molto dubbio tra Hojlund - autore dell’assist - e il bergamasco Hien. Pasalic e Samardzic firmano la rimonta nell’ultima mezz’ora.

Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si chiudono con l'attesissima finale di hockey su ghiaccio. All'Arena Santa Giulia di Milano sono gli Stati Uniti a vincere la medaglia d'oro, prendendosi il super derby contro il Canada con in campo le più grandi stelle della NHL, il più celebre campionato hockeystico al mondo.