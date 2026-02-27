Roma, Atalanta, Serie A e Juve: le ultimissime

C’èra il rischio derby in Europa League, ed è andata proprio così. Roma e Bologna si affronteranno agli ottavi di finale: la probabilità dell’incrocio era del 50%. Il sorteggio a Nyon è andato in scena alle ore 13. La vincente affronterà ai quarti la vincente tra Lille e Aston Villa.

È il giorno del sorteggio a Nyon. Nella "Casa del Calcio Europeo", sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della UEFA Champions League, che vedranno protagonista anche l'Atalanta di Raffaele Palladino, e il tabellone completo della competizione. I bergamaschi affronteranno il Bayern Monaco di Kompany.

La Lega Serie A ha reso noto il programma dalla 28esima alla 30sima giornata. Diverse le sfide interessanti a partire dal ventottesimo turno di campionato. In primis il derby di Milano tra Milan e Inter, che potrebbe definitivamente chiudere la corsa scudetto: si giocherà domenica 8 marzo alle 20:45. Occhi puntati anche sulla sfida tra Genoa e Roma a Marassi: dopo la gara d'andata, De Rossi ritrova i giallorossi di Gasperini si sfideranno domenica 8 marzo alle 18.

Alla vigilia di una delle sfide più delicate della stagione, la Juve cambia volto anche in conferenza stampa. Sarà Pierre Kalulu a presentare la trasferta nella Capitale contro la Roma, un vero e proprio spareggio in chiave Champions. Non parlerà dunque il tecnico Luciano Spalletti, ma il difensore francese, chiamato a fare da portavoce del gruppo bianconero in un momento cruciale della stagione.