Inter-Genoa, Verona-Napoli, Como-Lecce e Torino: le ultimissime

Inter-Genoa 2-0 ha chiuso il quadro delle gare del sabato valide per la ventisettesima giornata di Serie A. Pronto riscatto per i nerazzurri di Chivu dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt; ottava vittoria consecutiva in campionato

Il Napoli al Bentegodi batte l'Hellas Verona al 96'. Gli azzurri di Conte sbloccano subito con Hojlund al 2' e dominano la partita, ma subiscono il gol del pareggio di Akpa Akpro. Quando sembra tutto ormai finito arriva il colpo vittoria di Lukaku, che al suo primo gol stagionale trova una rete pesantissima che vale i tre punti allo scadere.

Il sabato della ventisettesima giornata di Serie A si è aperto al Sinigaglia. Il Como di Fabregas ha battuto il Lecce di Di Francesco per 3-1 ribaltando con le reti di Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf l'iniziale vantaggio firmato da Coulibaly. Con questo risultato il Como ha superato momentaneamente in classifica la Juventus, che scenderà in campo domani sera all'Olimpico contro la Roma.

Confronto dai toni accesi in casa Torino. Al Filadelfia, dove la squadra di Roberto D'Aversa sta preparando la delicatissima gara con la Lazio, alla presenza di Vlasic, Zapata e altri "veterani" dello spogliatoio granata, un centinaio di tifosi ha voluto dare una scossa ai calciatori in vista dei prossimi impegni di campionato. Il colloquio è durato circa dieci minuti.