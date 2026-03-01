Roma-Juve, Torino-Lazio, Cremonese-Milan e MotoGP: le ultimissime
Roma-Juve 3-3. All'Olimpico la sfida Champions tra i giallorossi di Gasperini e i bianconeri di Spalletti ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Ai giallorossi non bastano due gol di vantaggio per piazzare la zampata decisiva in chiave Champions. Pari prezioso per i bianconeri, che evitano la fuga in classifica degli uomini di Gasperini.
Una Lazio troppo brutta per essere vera. Il Torino vince facile: 2-0 con i gol di Simeone e Zapata. Biancocelesti poco pericolosi, con un attacco inceppato da mesi (zero gol delle punte nel 2026) e con un atteggiamento arrendevole.
Il Milan riparte dopo il pareggio contro il Como e il ko contro il Parma, ritrovando i tre punti contro la Cremonese. Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona i rossoneri di Allegri vincono 2-0 una partita fortemente bloccata e che sembrava chiudersi con un pareggio senza reti.
Dopo la caduta nella Sprint vinta da Pedro Acosta arriva immediato il riscatto di Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia ha vinto a Buriram il Gp della Thailandia, il primo del Mondiale 2026 della MotoGp.