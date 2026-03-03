Como-Inter, Sarri, Real Madrid e Nba: le ultimissime

Finisce senza reti la semifinale d'andata di Coppa Italia: 0-0 tra Como e Inter. Tra un mese dunque sarà decisiva la gara di ritorno a San Siro per giocarsi la qualificazione alla finale.

Maurizio Sarri ha parlato del momento della squadra in conferenza stampa: "Era chiaro sin dall'inizio che la situazione sarebbe stata questa. Bisogna avere pazienza. Io ci ho messo una bella dose, sarebbe bello lo facessero tutti". "Il prossimo dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Questa partita partita non ha un grande peso per il futuro. Giocheremo una partita difficilissima, contro una squadra forte, ancora in Champions League.”

Brutta batosta per il Real Madrid, che perde Rodrygo, l'attaccante classe 2001 fino alla fine della stagione a causa dell'infortunio rimediato nell'ultima gara persa contro il Getafe per 1-0. A confermare l'esito degli esami: crociato rotto è Marca che dunque parla di stagione finita per il brasiliano.

Quattro le gare disputate nella regular season dell'Nba. Nella notta italiana spicca il ritorno, dopo un'assenza di oltre un mese, di Giannis Antetokounmpo che va subito in doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi) ma non riesce ad evitare la sconfitta dei suoi Milwaukee Bucks contro i Boston Celtics