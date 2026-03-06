Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa Italia, Dybala, calcio estero e sci: le ultimissime

Le semifinali si giocheranno il 21 e il 22 aprile. Lesione del menisco esterno per l'argentino. CR7 ancora in Europa. Piovano vince in Val di Fassa
Tagscoppa italiaDybalaCR7

 

 

La Lega Serie A ha inoltre reso note le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. 21/04/2026 Martedì - 21:00 Inter-Como (risultato della gara di andata: 0-0). 22/04/2026 Mercoledì - 21:00 Atalanta-Lazio (risultato della gara di andata: 2-2). 

Per Dybala è confermata la lesione del menisco esterno sinistro: stop previsto per l'argentino di almeno 45 giorni.

Cristiano Ronaldo torna in Europa, in Spagna precisamente, negli ultimi giorni. A confermarlo è stato l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus. "L'infortunio è più serio di quanto pensassimo, tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale". Queste le dichiarazioni riportate da “MARCA".

Non è la giornata di Sofia Goggia, lontana dal podio nella discesa in Val di Fassa. Però è quella di Laura Pirovano, che centra la sua prima vittoria in carriera dopo una gara perfetta sulla pista di casa. 

 

