Coppa Italia, Dybala, calcio estero e sci: le ultimissime
La Lega Serie A ha inoltre reso note le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. 21/04/2026 Martedì - 21:00 Inter-Como (risultato della gara di andata: 0-0). 22/04/2026 Mercoledì - 21:00 Atalanta-Lazio (risultato della gara di andata: 2-2).
Per Dybala è confermata la lesione del menisco esterno sinistro: stop previsto per l'argentino di almeno 45 giorni.
Cristiano Ronaldo torna in Europa, in Spagna precisamente, negli ultimi giorni. A confermarlo è stato l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus. "L'infortunio è più serio di quanto pensassimo, tornerà in Spagna per sottoporsi alle cure di un terapista personale". Queste le dichiarazioni riportate da “MARCA".
Non è la giornata di Sofia Goggia, lontana dal podio nella discesa in Val di Fassa. Però è quella di Laura Pirovano, che centra la sua prima vittoria in carriera dopo una gara perfetta sulla pista di casa.