domenica 8 marzo 2026
Juve, Sei Nazioni, Atalanta e Lazio: le ultimissime

I bianconeri vincono 4-0. Storica vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. La Dea pareggia contro l'Udinese. Provedel si ferma
2 min
La Juventus di Luciano Spalletti batte 4-0 il Pisa di Oscar Hiljemark e tiene il passo di Napoli e Como, rispondendo alle vittorie delle dirette concorrenti e guadagnando altri due punti sull'Atalanta di Raffaele Palladino. 

Un tabù lungo più di trent’anni finalmente abbattuto. Oggi pomeriggio - sabato 7 marzo - allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italrugby affrontava l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Detto, fatto, con una rimonta pazzesca che ha mandato in visibilio il pubblico sugli spalti, un successo per 23-18 di portata storica per il mondo della palla ovale e per lo sport italiano tutto. 

Dopo il ko sul campo del Sassuolo, l'Atalanta rischia di cadere per la seconda volta di fila in campionato ma viene salvata da una doppietta di Scamacca che rovina i piani dell'Udinese, riuscita ad andare in vantaggio di due gol a Bergamo ma poi ripresa sul 2-2 nel match valido per la 28ª giornata di Serie A.

Brutta notizia per la Lazio e per il tecnico Maurizio Sarri, che a due giorni dalla sfida di campionato contro il Sassuolo all'Olimpico perde per infortunio Ivan Provedel, per il quale si prevede un intervento chirurgico e un lungo stop.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

