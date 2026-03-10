Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Atalanta, Lazio, Napoli e Nba: le ultimissime

I bergamaschi perdono 6-1 col Bayern Monaco. I tifosi entreranno contro il Milan. Vergara si ferma. Le ultime dal basket Usa
Lezione di calcio da parte del Bayern Monaco in quel di Bergamo: negli ottavi di finale di andata di Champions League contro l'Atalanta, i tedeschi si impongono per 6-1, chiudendo i giochi dopo soli 25 minuti in cui la squadra di Kompany segna già tre reti. Nel recupero il gol della bandiera di Pasalic.

Dopo aver disertato lo stadio Olimpico in occasione delle gare di campionato con Genoa, Atalanta e Sassuolo e la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, i gruppi organizzati del tifo biancoceleste hanno deciso di tornare sugli spalti, ma solo per la sfida con il Milan in casa. Una nuova forma di protesta nei confronti del patron biancoceleste Claudio Lotito. 

Antonio Vergara si ferma. Arriva il bolletino medico del Napoli: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". 

Nella notte di Nba Oklahoma City sigilla il tris: per la terza volta stagionale supera Denver. Questa volta, il punteggio recita 199 a 126 con un finale da brividi: quasi sulla sirena, a tre secondi dalla fine, la tripla di Gilgeous-Alexander sancisce il successo per Oklahoma.

 

