Atalanta, Tonali, Lazio e tennis: le ultimissime

Nulla da fare per l'Atalanta che deve salutare la Champions League: il Bayern a Monaco di Baviera vince 4-1 e vola ai quarti di finale. La gara si sblocca col rigore trasformato da Harry Kane. I bavaresi si scatenano nella ripresa con i gol di Karl, Luis Diaz e Harry Kane che firma la doppietta personale con un gol incredibile.

C'è allerta per le condizioni di Sandro Tonali. Il calciatore italiano del Newcastle è stato costretto a uscire dopo 10' della ripresa della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. A fermare il centrocampista è un problema fisico tutto da valutare. Condizioni di salute che preoccupano il ct della nazionale, Rino Gattuso, in vista dei playoff per i Mondiali di Calcio 2026 previsto per giovedì 26 marzo a Bergamo.

Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero. Nuovo infortunio per il laziale che salterà sicuramente il prossimo match di campionato della sua Lazio, in programma domenica 22 marzo in casa del Bologna.

Brutte notizie per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino salterà il Masters 1000 di Miami a causa di un risentimento muscolare. Una notizia arrivata alla vigilia della partenza del torneo statunitense e che lascia di stucco tutti i tifosi. Il tennista azzurro era stato infatti inserito nel tabellone principale ed era uno dei più attesi.