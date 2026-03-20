Italia, Roma, Serie A e Nba: le ultimissime

La missione play-off della Nazionale è cominciata con le convocazioni di Gattuso.

Portieri Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Caprile (Cagliari) Difensori Mancini (Roma), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta), Coppola (Paris Fc)

Esterni Politano (Napoli), Dimarco (Inter), Palestra (Cagliari), Spinazzola (Napoli), Cambiaso (Juventus)

Centrocampisti Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter)

Attaccanti Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta), Chiesa (Liverpool).

Non va a buon fine il tentativo dei tifosi della Roma di eliminare per vie legali il divieto di seguire la squadra in trasferta nell'ultima parte di questa stagione. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto il ricorso presentato dall'Unione Tifosi Romanisti e dall'Associazione Italiana Roma Club contro l'ordinanza del Tar del Lazio che confermava il decreto del Ministero dell'Interno che il 20 gennaio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica per i tifosi giallorossi.

Comunicato del Sassuolo in vista della sfida contro la Juve di domani sera allo Stadium: "Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”.

Sotto gli occhi di Carlos Alcaraz i Lakers di Doncic e LeBron James hanno firmato il trionfo sui Miami Heat (134-126). Già, il campione spagnolo si è regalato una serata di grande basket americano assistendo alla sfida di Nba.