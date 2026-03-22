Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime
Al Franchi Fiorentina-Inter termina 1-1. Esposito subito in rete al 1' illude la squadra di Chivu, al 77' però Ndour pareggia i conti. Altro inciampo per i nerazzurri che si portano a +6 dal Milan secondo, mentre la Viola va a 29 punti, al sedicesimo posto, a +2 dalla Cremonese.
Dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Bologna agli ottavi, la Roma rialza la testa allo stadio Olimpico grazie al primo gol in Serie A e in giallorosso di Robinio Vaz al 57' della ripresa. I giallorossi agganciano la Juventus al quinto posto in classifica con 54 punti. Per i salentini invece si complica la lotta salvezza.
La Lazio non si ferma più. È questo il risultato dalla 30ª giornata di Serie A, dove i biancocelesti vincono al Dall'Ara contro il Bologna. Decisiva la doppietta di Taylor, che regala tre punti a Sarri utili per raggiungere l'ottavo posto, scavalcando proprio i rossoblù di Italiano.
Carlos Alcaraz perde contro Sebastian Korda per 2-1 (3-6, 7-5, 4-6). Esce di scena nel Masters 1000 di Miami a sopresa. L'americano ha giocato un match perfetto, va detto. Ma Carlos non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo tennis.