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Italia, Tottenham, Nba e sci: le ultimissime

Italia, Tottenham, Nba e sci: le ultimissime

Scelto l'arbitro di giovedì. De Zerbi verso Londra. Le ultime dal basket Usa. Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell
2 min
TagsItaliade zerbiNba

 

Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro dell'attesissimo confronto tra Italia Irlanda del Nordsemifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Fischietto esperto per la sfida in gara unica in programma giovedì a Bergamo alle ore 20:45. 

 

 

Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia a febbraio. 

 

Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte della regular season Nba (ben 10 i match disputati). Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Lakers. I gialloviola scivolano 113-110 contro Detroit, trascinata dai 30 punti di Daniss Jenkins.  

 

Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, successo che gli permette di conquistare anche la coppa di specialità a causa dell'uscita di scena nella prima manche di Marco Odermatt. Lo sciatore brasiliano, già il migliore nella prima run, ha mantenuto il comando anche al termine della seconda discesa chiudendo con il tempo di 2'20"65, 58 centesimi meglio dello svizzero Loic Meillard. 

 

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