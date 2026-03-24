Italia, Tottenham, Nba e sci: le ultimissime
Il Tottenham sta valutando l'ipotesi di nominare un allenatore a titolo definitivo già prima della fine della stagione, e tra i nomi presi in considerazione spicca quello di Roberto De Zerbi, attualmente senza squadra dopo l'addio al Marsiglia a febbraio.
Spettacolo e risultati a sorpresa nella notte della regular season Nba (ben 10 i match disputati). Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive dei Lakers. I gialloviola scivolano 113-110 contro Detroit, trascinata dai 30 punti di Daniss Jenkins.
Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, successo che gli permette di conquistare anche la coppa di specialità a causa dell'uscita di scena nella prima manche di Marco Odermatt. Lo sciatore brasiliano, già il migliore nella prima run, ha mantenuto il comando anche al termine della seconda discesa chiudendo con il tempo di 2'20"65, 58 centesimi meglio dello svizzero Loic Meillard.