Mbappé, Mondiali, caalcio estero e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

Quello che è accaduto a Mbappé sembra surreale, ancor di più perché accaduto al Real Madrid. Dopo essersi infortunato, il francese classe 98' si era sottoposto a degli accertamenti medici che, nonostante i dolori accusati dal numero 10 dei Blancos, avevano decretato che il ginocchio di Mbappé fosse perfettamente sano. Il ginocchio del francese, effettivamente era sano, ma perché avevano esaminato quello sbagliato e non quello infortunato. Il calciatore così dopo aver osservato un periodo di riposo ha continuato a giocare, rischiando un infortunio più serio, prima di fermarsi nuovamente per un secondo parere da un medico francese che ha rivelato il fatale errore.

Anche i club di Serie A sono interessati al Mondiale e godranno di un beneficio economico se l’Italia riuscirà a qualificarsi. Infantino e Al Khelaifi, presidente dell’Eca (European Club Association), nel 2023 hanno firmato una nuova intesa, potenziando il “Fifa Club Benefits Programme” per le edizioni 2026 e 2030. L’ammontare destinato alle società passerà dai 209 milioni di dollari erogati in Qatar ai 355 previsti per il Mondiale in Canada, Usa e Messico con un incremento di quasi il 70%

Il calcio è uno di quegli sport in cui i record sono fatti per essere battuti e Kazuyoshi Miura lo sa bene. Il calciatore 59enne continua a scrivere una storia unica: con una recente apparizione nel campionato giapponese, si è confermato il calciatore professionista più anziano ancora in attività al mondo. Una presenza di pochi minuti, sufficiente però a ribadire la straordinaria longevità di una carriera fuori da ogni schema. Figura iconica anche fuori dal campo, Miura è considerato l’ispiratore del celebre personaggio di Oliver Atton, protagonista del cartone cult Holly & Benjii.

Un incidente violento, conseguenze serie e un futuro ancora incerto. La caduta di Kamila Sellier nei quarti dei 1500 metri di short track a Milano Cortina 2026 ha lasciato segni profondi, ben oltre la gara. L’atleta ha riportato un grave trauma al volto, con una lesione all’orbita oculare che ha reso necessario un intervento chirurgico e l’impianto di una placca in titanio. A distanza di un mese, raccontando la sua esperienza alla tv polacca Dzien Dobry TVN, Sellier ha ammesso che la vista potrebbe rimanere compromessa: “Potrebbe restare offuscata per sempre”.