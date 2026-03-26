Italia-Irlanda del Nord, Lukaku, Los Angeles 2028 e Nba: le ultimissime

Stasera alle 20.45 l'Italia affronta l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale dei playoff Mondiali. Bastoni è recuperato e va verso la titolarità: se non dovesse avere dolori nelle prossime ore, sarà lui a scendere in campo dal 1'. Completamente recuperati anche Mancini, Calafiori e Tonali. A destra Politano ha vinto il ballottaggio con Palestra, in attacco ci sono Kean e Retegui.

Lukaku resta in Belgio. A differenza di quanto disposto dal Napoli, che lo attendeva in sede a Castel Volturno in queste ore, l'attaccante classe '93 continuerà la preparazione in Belgio. Dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte la prossima settimana, insieme al resto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

Le atlete transgender non potranno partecipare alle gare femminili delle Olimpiadi: il Cio oggi ha annuciato un nuovo regolamento che si allinea con l'ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sullo sport femminile in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028.

Notte ricca di spettacolo in NBA, con sfide ad alto punteggio e prestazioni individuali da copertina.I riflettori erano puntati sul big match tra Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, vinto dai Celtics per 119-109. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 31 punti e leader della squadra nei momenti decisivi.