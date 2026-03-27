Calhanoglu, calcio estero, tennis e F1: le ultimissime

Calhanoglu è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale turca Vincenzo Montella nonostante l'ultimo periodo per lui sia stato particolarmente complicato a livello di infortuni, con un lungo stop, il rientro e una ricaduta. Respiro di sollievo per gli interisti, a differenza di quanto visto in campo poco prima, il centrocampista ha assicurato di stare in buone condizioni.

A 78 anni - ad agosto saranno 79 - Roy Hodgson non ha perso ancora la forza e la voglia di allenare. Il tecnico inglese, fermo dalla stagione 2023-2024, quando ha allenato il Crystal Palace in Premier League, torna in panchina per guidare il Bristol City in Championship, la serie b inglese.

Dopo aver già dato forfait dal Masters 1000 di Miami, Novak Djokovic si è cancellato anche dal torneo di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato di Monaco.

La Ferrari a caccia del primo successo stagionale, Antonelli, reduce dalla vittoria in Cina, per provare a ripetersi e Russell per confermarsi leader del Mondiale. Tutto questo sull'iconico circuito a 'otto' di Suzuka, in Giappone. Da questa notte alle 3.30 (ora italiana) iniziano le prove libere