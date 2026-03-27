Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Calhanoglu, calcio estero, tennis e F1: le ultimissime

Calhanoglu, calcio estero, tennis e F1: le ultimissime

L'interista rassicura i tifosi. Hodgson ricomincia ad allenare. Djokovic dà forfait a Monaco. Quando si accendono i motori in Giappone
2 min
TagsInterTennisF1

 

 

 

Calhanoglu è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale turca Vincenzo Montella nonostante l'ultimo periodo per lui sia stato particolarmente complicato a livello di infortuni, con un lungo stop, il rientro e una ricaduta. Respiro di sollievo per gli interisti, a differenza di quanto visto in campo poco prima, il centrocampista ha assicurato di stare in buone condizioni. 

 

A 78 anni - ad agosto saranno 79 - Roy Hodgson non ha perso ancora la forza e la voglia di allenare. Il tecnico inglese, fermo dalla stagione 2023-2024, quando ha allenato il Crystal Palace in Premier League, torna in panchina per guidare il Bristol City in Championship, la serie b inglese. 

 

Dopo aver già dato forfait dal Masters 1000 di MiamiNovak Djokovic si è cancellato anche dal torneo di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato di Monaco. 

 

La Ferrari a caccia del primo successo stagionale, Antonelli, reduce dalla vittoria in Cina, per provare a ripetersi e Russell per confermarsi leader del Mondiale. Tutto questo sull'iconico circuito a 'otto' di Suzuka, in Giappone. Da questa notte alle 3.30 (ora italiana) iniziano le prove libere

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS