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Roma, Napoli, Champions League e Moto Gp: le ultimissime

Roma, Napoli, Champions League e Moto Gp: le ultimissime

Problema muscolare per Wesley. Lukaku e il club hanno 72 ore per trovare un'intesa. Cambia l'orario della finale di Budapest. Gran Premio Americhe, quando seguire l'evento
2 min
TagsRomanapoliChampions League

Problemi fisici per Wesley, che interrompe anzitempo la sua esperienza con il Brasile. L’esterno della Roma ha infatti accusato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a fare rientro in Italia. In casa giallorossa si attende ora di capire l’entità e i tempi di recupero. L’obiettivo della Roma è recuperarlo per la sfida di campionato contro l’Inter del 5 aprile.

Romelu Lukaku è rimasto ad Anversa, nel centro in cui aveva sostenuto il percorso di riabilitazione. Una scelta che ha spiazzato il Napoli. La società ed il tecnico Conte si aspettavano infatti un suo ritorno in città. I dirigenti azzurri non hanno gradito la scelta di Lukaku e aspetteranno di capire le sue mosse nelle prossime 72 ore.

Una delle novità più importanti della prossima Champions League riguarda l’orario: la finale inizierà alle ore 18, anziché alle tradizionali 21. La Uefa ha deciso ufficialmente di anticipare il calcio d’inizio per offrire un’esperienza migliore a tifosi, squadre e alla città ospitante, rendendo più agevole tutta la logistica della giornata.

La MotoGP è pronta per il Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, per la terza tappa d'annata. Sabato si parte con le qualifiche che assegneranno la pole position a partire dalle 16.50 e si chiuderà alle 21 con la Sprint Race. Domenica gara lunga alle 22, preceduta da Moto3 (ore 19) e Moto2 (ore 20.15).

 

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